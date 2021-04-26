Военнослужащие бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ провели в Одесской области тактико-строевые учения. Во время них отрабатывалась организация противодесантной обороны на угрожаемых направлениях.

Об этом 26 апреля сообщает в Фейсбуке служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

По легенде учений, тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва. В состав группы вошла реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.

По словам пресс-службы ВМС ВСУ, личный состав бригады успешно справился с поставленной задачей.

"Несмотря на значительный имеющийся боевой опыт, подобные мероприятия дают возможность личному составу поддерживать навыки на должном высоком уровне", - сообщили в командовании.



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