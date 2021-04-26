Советник мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак разместил публикацию, в которой заявил о необходимости "чистить" монастыри УПЦ. Публикацию он сделал прикрепив к ней фотографию людей с оружием и хэштегом "смерть врагам".

"Нужно почистить все московские монастыри, потому что будет удар в спину! Один из которых - наглядный примр по ул.Черновола в сердце Франовска. Если и дальше громада буде безразлична, то враг всегда будет впереди", - рассуждает Кишак.

В соцсети раскритиковали публикацию советника мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка, в которой он призвал к "чистке" монастырей УПЦ.

Блогер Александр Вознесенский считает, что такую публикацию можно квалифицировать как призыв к насилию с применением оружия и призыв к убийствам

Он призвал юристов, сотрудников правоохранительных органов, журналистов и юристов УПЦ дать оценку призывам к насилию со стороны мэрии областного центра, которые усматриваются в посте советника мэра.

"Публикацию он (советник мэра Ивано-Франковска Кишак - Ред.) сделал прикрепив к ней фотографию людей с оружием и хэштегом "смерть врагам", что по факту можно квалифицировать как призыв к насилию с применением оружия и призыв к убийствам. Дальнейшая дискуссия развернулась в комментариях, где Кишак сначала лайкал комментарии с призывами "прочь попов". А далее, когда одна женщина заявила, что "вам и врагов не надо, вы скоро своих зачищать начнете", то ей ответили в хамской форме и добавили фразы, что скоро будут зачищать таких как она, на что Кишак ответил что ответ сказан красиво и правильно", - говорится в сообщении.





Ранее "Страна" писала о том, что мэр Ивано-Франковска уже готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину и набирает отряд добровольцев.

Также мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска открыл памятник украинской жабе.