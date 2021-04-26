Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал, что хотел бы приехать в Украину и попросил друзей проверить - нет ли его в запретных списках Службы безопасности (СБУ).

Об этом он заявил в международном медиапроекте "Люди", который выходит на YouTube-каналах "Страны" и "Першого незалежного".

"Я бы с удовольствием приехал, я вот спрашивал, а можно там узнать, нет ли меня в каких-нибудь запретных списках, потому что я в общем-то не понимаю, как они формируются и кто в них есть, а кого нет. Не хотелось бы где-то на границе застопориться", - сказал музыкант.

На вопрос какие были бы его первые слова к людям, которые придут на его концерт в Украине Шахрин ответил так: "я обращусь к ним с той фразы, которую я говорю уже 35 лет, начиная каждый концерт - "здравствуйте, родные". Те люди, которые придут на концерт - это, конечно, родные наши люди".

Напомним, 26 апреля вышел новый выпуск медиапроекта "Люди". Его участники обсудили самые резонансные новости недели в Украине и мире.

В студии обсуждались такие темы, как 35-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС, соблюдение и нарушения карантина в Украине, в частности, скандал с празднованием дня рождения жены нардепа Николая Тищенко.

В свою очередь, Владимир Шахрин рассказал о творчестве во время локдауна, а также о своем видении отношений между Россией и Украиной.

Также мы рассказывали, о чем говорилось в одном из предыдущих выпусков программы.