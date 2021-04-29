Сегодня, 29 апреля, отмечается Великий (Чистый) четверг. Это важный день не только Страстной недели, но и всего поста. Он посвящен последнему дню земной жизни Спасителя.

В этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус Христос дал напутствие своим ученикам. Он велел нести по жизни христианскую веру и быть смиренными.

Именно так - покорно и сдержанно - спаситель вышел к злой толпе, которая пришла к нему после полуночи из-за предательства Иуды. Господь отдал свою жизнь за грехи всех людей. Но это будет завтра, в Страстную пятницу.

А в Чистый четверг воцерковленные люди с самого утра хлопочут по дому. Принимают ванную до рассвета, убирают в доме - считается, что вода и молитва смывает грехи. Днем приняло вкусные печь куличи.

Люди готовят сильный оберег - четверговую соль, стригут волосы, делают заговор на деньги (по ссылке - обо всех традициях и приметах Великого четверга). А вечером отправляется на службу - она продолжится до самого утра. На ней священники и прихожане вспоминают о страданиях Иисуса.

Сегодня нельзя ругаться, давать взаймы, грустить, веселиться. Поесть можно приготовить кашу с растительным маслом или стушить овощи.

"Страна" поздравляет читателей с Чистым четвергом и наступающей Пасхой!

Желаем вам Божьей благодари, мира, жить достойно и по совести, помогать нуждающимся и, конечно, быть здоровым и терпеливым.

Специально для вас - поздравления в красивых открытках с Великим четвергом.

Открытки и поздравления с Чистым четвергом 2021