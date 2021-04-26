Президент Беларуси Александр Лукашенко в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил город Брагин в Гомельской области, пострадавший от катастрофы. В общении с местными жителями он заявил, что некие силы как в начало его президентства, так и сейчас мечтают разделить республику.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте главы соседнего государства.

Лукашенко призвал жителей города всегда мирно и спокойно обсуждать проблемные вопросы.

"Собрались, обсудили, поговорили без драки. Потому что кому-то эта драка нужна. Кому-то нужен хаос (вы знаете, кому) на этой земле. Живите мирно. Еще раз говорю: вы не пожалеете, что остались здесь", - сказал президент.

Затем он вспомнил, как в середине 1990-х годов распространялись идеи создания независимой Полесской республики.

"Я вспоминаю, как здесь в первый год моего президентства хотели создать Полесскую республику - отсоединиться от Беларуси. Ну, это ж подкидывали опять и деньжат, и идей оттуда. И что сейчас было бы с Полесской республикой?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

По его мнению, ее уже не существовало бы.

"Нам удалось сохранить эти земли только благодаря тому, что мы со всей страны собирали эти деньги (в помощь пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС - Ред.) и направляли их сюда. Сейчас они очнулись, опять хотят пополам разделить Беларусь, всё мечтают присоединить туда. Не получится! И даже без меня не получится. Всё, мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим", - резюмировал президент.

Ранее "Страна" развенчивала распространенные мифы о Чернобыльской катастрофе.

Мы также сообщали, что на президента Беларуси готовилось покушение, однако заговорщиков разоблачили.