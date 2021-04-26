Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику и планирует использовать новейшие ядерные реакторы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, сообщается на сайте главы государства.

По словам Зеленского, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов. В частности, возможен переход на малые модульные реакторы SMR-160, которые собираются производить в Украине.

Также глава государства заявил о готовности Украины делиться опытом с МАГАТЭ, чтобы не допустить повторения аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня наши эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности и вывода ядерных объектов из эксплуатации. Украина готова делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что 26 апреля исполнилось 35 лет со дня аварии на ЧАЭС и публиковала главные факты об атомной трагедии.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ по нейтрализации угроз атомной энергетики.