В понедельник, 26 апреля, к американскому беспилотнику RQ-4A Global Hawk присоединился разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании и еще один беспилотный летательный аппарат из США с позывным FORTE10. Они провели разведку возле Крыма и вылетели на Донбасс.

Об этом гласят данные сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

По состоянию на 14:40 самолет британских военно-воздушных сил (ВВС) вылетел по направлению к точке вылета - Великобритании, а RQ-4 двигались вглубь Украины. RQ-4 под номером GINGR68 вылетел предположительно из территории Израиля, другой беспилотник ВВС США (FORTE10), вероятно, вылетел с авиабазы НАТО в Сигонелле, которая находится в Италии.

Позже американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) направились в сторону Донецкой и Луганской областей. Один из них на некоторое время пропал с радаров, когда был в Херсонской области, однако позже он появился в районе Старобельска Луганской области.

По состоянию на 16:00 оба американские беспилотники летят в обратном направлении от востока Украины.

Напомним, 21 апреля стало известно, что после закрытия неба над Крымом туда полетел разведывательный беспилотник США.

Также мы рассказывали, что беспилотник военно-воздушных сил США такой же модели пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе 18 апреля и попал под воздействие, предположительно, российского средства радио-электронной борьбы.