Альпаки, животные из семейства верблюдовых, распространенные в Перу, обладают нанотелами, которые способны блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки.

К такому выводу пришли ученые из австралийского Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл.

"Нанотела - это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, вырабатываемые альпаками естественным путем в ответ на инфекцию", - говорится в сообщении.

Главным отличием иммунных белков, вырабатываемых альпаками, является их размер - это самые маленьких антитела из известных человеку.

В рамках исследования группа альпак в регионе Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы позволить им генерировать нанотела против вируса, вызывающего Covid-19.

После этого специалисты извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства миллионов типов нанотел в лаборатории. Затем они выбрали те, которые лучше всего связываются с белком спайка.

Объединив два наиболее перспективных нанотела, ученые создали из них "коктейль", чтобы проверить его эффективность при блокировании коронавируса от попадания в клетки и снижении вирусной нагрузки в доклинических моделях.

При помощи синхротронного излучения и криоэлектронной микроскопии исследователи составили "карту" связывания нанотел с белком спайка и определили, как это влияет на способность вируса связываться со своим человеческим рецептором.

"Составив карту нанотел, исследовательская группа смогла идентифицировать нанотело, которое распознало вирус SARS-CoV-2, включая новые глобальные варианты, вызывающие озабоченность. Наночастица также была эффективна против оригинального вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), что указывает на то, что она может обеспечить перекрестную защиту от этих двух глобально значимых коронавирусов человека", - заявили в институте.

Альпака - домашнее мозоленогое животное. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около 3 млн альпака, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.

Тем временем бразильские ученые предложили использовать куркумин - вещество из корня куркумы - в составе наноструктурных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

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