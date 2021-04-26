После объявления Россией украинского дипломата персоной нон грата МИД Украины сделает ответный шаг по принципу взаимности. В ближайшее время будет объявлено о высылке российского дипломата с территории Украины. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - заявил Николенко.

По его словам, высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ - "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - добавил спикер.

Напомним, объявленный персоной нон грата украинский дипломат должен покинуть Россию до 30 апреля. В МИД РФ объяснили, что такое решение было принято в связи с "недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве".

Также мы сообщали, что объявленный персоной нон грата сотрудник российского посольства в Киеве покинул Украину.