Замминистра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал начало инвентаризации незаконных застроек. Сам чиновник возглавил рабочую группу, которая будет заниматься вопросами содействия пострадавшим инвесторов в достройке объектов незавершенного строительства.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня, 26 апреля, прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства. Председатель рабочей группы, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что совместными усилиями было наработано постановление Кабинета Министров Украины, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев", - говорится в сообщении ведомства.

По словам Геращенко, рабочая группа подготовила постановления Кабмина "О проведении инвентаризации недостроев". На данный момент проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в Кабмин.

"Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - сказал замминистра.

Напомним, недавно председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум, который должен решить вопрос достройки объектов "Аркады".

Ранее "Страна" писала, что из-за лопнувшего банка пострадали, как минимум, 13 тысяч вкладчиков, инвестировавших в строительство.