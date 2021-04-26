Начальник главного управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан спрогнозировал, когда в Украину придет индийский штамм коронавируса с двойной мутацией, выявленный в Индии в конце марта. По словам чиновника, его следует ожидать уже в конце весны.

Об этом Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам представителя Госпотребслужбы, новый штамм привезут украинцы, которые вернутся из отпусков.

"Что касается прогноза, действительно после праздников (майских - Ред.) у нас будет увеличение заболеваний. Оно естественное, не значительное. Но большую тревогу вызывает то, что в Индии, Турции регистрируется новый штамм - индийский, который будет у нас также в конце мая в Украине. Потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Как вы видите, этот штамм бурлит в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности", - сказал Рубан.

Как писала "Страна", уже в начале апреля опасного мутанта из Индии выявили в США.

А в середине апреля индийский штамм начал активно распространяться в Великобритании.

Между тем в самой Индии погребальный службы уже захлебываются из-за резко возросшего количества смертей ковидных больных.