Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca прокомментировала решение Европейской комиссии (ЕК) подать на нее в суд из-за невыполнения обещаний по поставкам вакцины против Сovid-19 и назвала этот шаг необоснованным. В то же время в компании выразили сожаление, в связи со случившемся.

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Italy24news в понедельник, 26 апреля.

"AstraZeneca сожалеет в связи с решением Европейской комиссии начать судебное разбирательство в отношении поставок вакцины от Covidp-19".

"Мы считаем, что любое судебное разбирательство лишено оснований, и мы приветствуем возможность разрешить как можно скорее данные разногласия", - заявили в компании.

Также в АstraZeneca добавили, что согласно собственным прогнозам, к концу апреля 2021 года компания поставит почти 50 млн доз вакцины от коронавируса в европейские страны. Более того, заверили, что "полностью соблюдали соглашение о предварительной закупке", заключённое с ЕК, добавив, что компания будет решительно защищать себя в суде.

Кроме того, в AstraZeneca напомнили, что на данный момент компания "является ведущим поставщиком (вакцины - Ред.) в более 100 стран в рамках программы COVAX".

AstraZeneca также заявили, что надеются на "конструктивное сотрудничество с комиссией ЕС в деле вакцинации как можно большего числа людей".

Напомним, в пятницу Европейская комиссия возбудила судебный иск против AstraZeneca от имени 27 стран-членов.

"Некоторые положения контракта не были соблюдены, и предприятия не было в состоянии представить убедительную стратегию для того, чтобы гарантировать ожидаемые поставки доз вакцины", - сказал официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

Отметим, что AstraZeneca впервые объявила о задержке поставок в ЕС в конце января. Вместо 120 млн доз, предусмотренных контрактом, она обещала поставить лишь 40 млн из-за производственных трудностей на своем бельгийском предприятии.

В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.

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