Саперы ГСЧС разминируют территорию у линии разграничения. Фото: facebook.com

В Донецкой области в районе села Гнутово под Мариуполем под обстрел попала группа пиротехников ГСЧС, которая проводила разминирование территории.

Об этом сообщается на странице ГСЧС в соцсети.

Обстрелы, под которые попали пиротехники, зафиксированы 26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра. В это время на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок. Погибших и пострадавших нет.

"В конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ГСЧС с представительством The HALO Trust в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров. Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работы по разминированию продолжаются ежедневно, но ситуация осложняется тем, что этот участок находится вблизи линии разграничения.

"Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, которые изымают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем", - говорится в сообщении.

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Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе под обстрелом погиб военный.

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