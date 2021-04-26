Министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 10 мая остров открывается для туристов, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19. Такие путешественники смогут въезжать в страну без ограничений.

Слова чиновника цитирует сайт cyprus-mail.com.

"Мы проинформируем наших партнеров за рубежом, что с 10 мая полностью вакцинированные люди из 65 недавно открытых нами стран смогут прибывать на Кипр без тестов и без карантина, даже если они будут иметь тесные контакты с людьми с подтвержденными случаями заражения", - сказал министр.

Снятие ограничений касается привитых граждан из:

государств - членов ЕС;

Европейского экономического пространства, включая Норвегию и Исландию;

Швейцарии;

Армении;

Бахрейна;

Беларуси;

Украины;

Сербии;

России;

Грузии;

Великобритании;

США;

Канады;

Египта;

Израиля;

Иордании;

Кувейта;

Ливана;

Катара;

Саудовской Аравии;

ОАЭ.

Кроме того, на территорию республики будут пускать людей с отрицательным тестом на коронавирус, а также вакцинированных не одобренной в ЕС вакциной от COVID-19, если таковой препарат допущен в отдельных странах сообщества.

Что касается сертификата вакцинации, который планируют ввести в ЕС в середине июня, министр сказал, что Кипр начнет принимать его без отрицательного теста на коронавирус с того дня, когда владелец документа будет полностью вакцинирован.

Пердиос добавил, что чартерные рейсы на остров разрешат, как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

По его словам, до конца мая вырисуется более четкая картина того, как будет проходить год.

Эта информация была озвучена на фоне введения Кипром 26 апреля третьего всеобщего локдауна, пытаясь остановить распространение инфекции. Ожидается, что карантин снимут 10 мая.

Как писала "Страна", с 1 апреля Кипр внес Украину в красную зону, и чтобы сейчас попасть в страну, нужно пройти два теста и пробыть в самоизоляции.

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