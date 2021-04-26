Рассмотрение в Европейском суде по правам человека кейса "Кузнецов, Подгайный, Шепелев и другие против Украины" относительно люстрации 7 бывших чиновников вышло на финишную прямую.

Минюст Украины пропустил сроки подачи разъяснений Европейскому суду касательно того, почему заявители были ограничены в своих правах в Украине, после чего суд предоставил возможность заявителям окончательно сформулировать свои претензии к Украине - государству-ответчику.

Так, Минюст Украины в третий раз обратился в ЕСПЧ с просьбой продлить сроки, установленные судом для подачи обоснований относительно люстрации 7 чиновников. Срок подачи разъяснений Минюста истек еще 22 февраля 2021 года, но министерство и в феврале и в марте обращалось в суд с просьбой пролонгировать время для ответа. Суд дважды продлевал эти сроки. После подачи очередного прошения продлить эти сроки почти до конца мая в ЕСПЧ отказали Минюсту.

Одновременно представителям заявителей сообщили о том, что до 10 мая у них есть возможность окончательно сформулировать претензии к государству-ответчику, после чего будет выноситься решение.

Как рассказал "Стране" один из заявителей, бывший прокурор Черниговской области Олег Подгайный, отказ продлевать сроки для подачи разъяснений Минюста означает, что ЕСПЧ будет рассматривать дело на основании позиции заявителей и имеющихся материалов, с учётом прецедентного решения "Полях против Украины".

Напомним, что этот кейс, который также касался люстрации, еще в феврале 2020 года закончился победой заявителя, и ЕСПЧ присудил ему компенсацию только за моральный ущерб в размере 5 тысяч евро, не считая зарплаты за время вынужденного прогула.

В феврале 2020 года ЕСПЧ окончательно отверг закон о люстрации, принятый Верховной Радой Украины в 2014 году. "Страна" разбиралась в том, как власти хотят изменить закон о люстрации и будет ли учтена позиция суда.