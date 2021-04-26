Во вторник, 27 марта, на большей части в Украины после ночных заморозков выйдет солнце. А южные и юго-восточные регионы накроет дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют сильные для конца апреля заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов (II уровень опасности). Плюсовая температура ночью сохранится только в южных областех +1-5 градусов.

В дневные часы на всей территории страны потеплеет до +8-13 градусов.

В Киеве 27 апреля сохранится холодная погода с ночными заморозками в воздухе от 0 до -3 градусов, температура воздуха днем + 9-11 ° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м / с.

Напомним, в понедельник, 26 апреля, в ряде регионов Украины выпал снег. Температура опустилась около нуля градусов. В частности, снегом замело трассу Киев-Полтава.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, когда потеплеет в Украине и дали прогноз погоды на Пасху.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют холодное начало предпасхальной недели в Украине.