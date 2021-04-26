В Николаеве, который расположен в "красной" зоне, проходит митинг предпринимателей и водителей маршруток против карантинных ограничений. Протестующим удалось прорваться в здание мэрии и поговорить с главой города Александром Сенкевичем.

Об этом сообщает издание "НикВести".

В мероприятии принимают участие более трехсот человек. Десятки микроавтобусов привезли протестующих, которые через некоторое время после начала акции окружили центральную площадь города, Соборную, и прилегающие улицы.

Работники рынков требуют от местных властей дать им возможность вернуться на рабочие места. Они кричат "Позор!" и держат плакаты с лозунгами: "Хватит издеваться над людьми", "Нет - транспортной блокаде", "Вместе мы сила". Также они выступают за снятие ограничений на работу транспорта, из-за которых посещаемость рынков уменьшилась.

К предпринимателям присоединились и водители маршруток, которые решили выразить недовольство ограничениями работы транспорта - в Николаеве перевозка пассажиров разрешена с 06:00 до 10:00, а также с 16:00 до 20:00. При этом до сегодняшнего дня транспорту разрешалось работать на два часа меньше.

Также протестующие возмущены, что местные власти не выполнили требования, озвученные ими во время прошлой акции.

В комментарии журналистам начальник управления транспорта и коммуникаций горсовета Дмитрий Попов заявил, что ограничения на работу перевозчиков могут быть сняты в пятницу, 30 апреля, если позволят эпидемиологические показатели.

"Позиция городской власти такая: если есть предложения, то предоставьте в письменном виде. Что касается ограничений, то ждём пятницы, будет заседание комиссии ТЭБ ЧС, если показатели позволят, то снимем", - заверил чиновник.

Протестующие передали свои требования Попову в письменном виде, предоставив городской власти полчаса на подготовку ответа о том, созовут ли сегодня исполком и комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС.

Участники митинга утверждали, что если ответа не будет или им откажут, то они на месте будут совещаться, что предпринять дальше. Спустя полчаса протестующие не дождались ответа и попытались пройти в мэрию. В свою очередь работники горсовета отказались их впускать в здание и закрыли входные двери.

Однако спустя время им удалось пройти. В здании их встретил мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Дмитрий Фалько. Городской глава сказал что никаких ограничений власть снять не может. Он выразил надежду, что в понедельник Николаев переведут в "оранжевую" зону и вопрос протестующих таким образом решится.

Впоследствии городской голова все же согласился созвать сегодня заседание исполкома. На это протестующие отреагировали аплодисментами.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина находятся Киев и девять областей, среди которых и Николаевская.

Отметим, что этот регион находится на наивысшем уровне карантинных ограничений уже месяц - с 27 марта. А с 3 апреля в областном центре вступили в силу дополнительные ограничения, касающиеся работы транспорта.