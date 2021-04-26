Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил Конгресс США о дальнейшей поддержке Украины в связи с "наращиванием российских войск вдоль украинских границ", несмотря на то, что на прошлой Россия заявила об отводе своих сил в связи с окончанием учений.

Об этом сообщается на сайте "Слуги народа".

"В частности, Арахамия выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до $300 млн, включая предоставление летального оружия", – отмечается в сообщении.

По словам Арахамии, Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евро-Атлантическом альянсе.

"В течение последних двух лет украинский парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", - заявил Арахамия и добавил, что власти Украины активизируют диалог по поводу Крыма с помощью инициативы "Крымская платформа", поэтому он призывает американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Министерстве обороны России приняли решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, "поскольку все поставленные цели достигнуты". По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, вся техника должна быть отведена, но как выяснилось, часть ее останется на полигоне "Погоново" под Воронежем как минимум до учений "Запад 2021", запланированных на сентябрь.

Также мы сообщали, что в Пентагоне считают преждевременным давать оценку заявлениям России об отводе войск от границ с Украиной.