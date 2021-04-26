Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович "криво" припарковал свой автомобиль, из-за чего заблокировал движение. Как раз в это время спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проводили учения. В результате из-за авто Арестовича они не могли добраться до места условного пожара.

Об этом говорится в программе "ОстановиЛося", видео обнародовано в Youtube.

Данный инцидент произошел во время учений в ЖК "Амурский" в Киеве. Машины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания, но сделать этого не могли из-за припаркованного с нарушениями правил авто, которое стояло там больше часа.

В программе говорится, что Арестович припарковал свою белую иномарку, при этом он не оставил контактного номера под стеклом, по которому с ним могли бы связаться.

Другие же автовладельцы отъезжали и расчищали дорогу для машины ГСЧС, а авто Арестовича пришлось объезжать. Также из-за его машины спасателям не удалось доставить свое оборудование.

Позже, когда Арестович начал перепарковывать машину, к нему подошел ведущий программы Константин Андриюк. Во время общения с ним советник украинской делегации в ТКГ признал нарушение.

По словам Арестовича, он обычно паркует машину и оставляет под стеклом номер телефона, но на этот раз он якобы спешил.

Арестович блокирует проезд пожарных в Киеве - с 43:19

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