Министерство иностранных дел РФ объявило сотрудника посольства Украины в России "persona non grata". Он должен покинуть территорию страны до конца дня пятницы, 30 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам российских дипломатов, соответствующее решение было принято в связи с "недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве".

В МИД РФ добавили, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России", - заявили в ведомстве.

Имя высылаемого украинского дипломата в МИД РФ не уточнили.

Напомним, 17 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка. По данным силовиков, он якобы получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД. Вскоре Сосонюк покинул территорию России.

После этого в МИД Украины выдвинутые консулу обвинения исключили и объявили о высылке старшего дипломата из посольства России в Киеве. Дипломат покинул Украину 21 апреля.

В свою очередь Москва выразила протест и пообещала ответить на него аналогичными шагами.