В Казахстане с понедельника, 26 апреля, начинается массовая вакцинация населения отечественным препаратом от Covid-19 под названием QazVac. Вакцина рекомендована людям от 18 лет и старше. Об этом сообщается на сайте Минздрава Республики Казахстан.

В регионы страны уже доставили первую партию из 50 тысяч доз вакцины. В мае в стране ожидается выпуск еще 50 тысяч доз местной вакцины. В будущем производство препарата планируют поэтапно увеличить до 500 тысяч доз в месяц. QazVac создавали специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

"Третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла отметку в 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QazVac", - говорится в сообщении.

Также казахский МОЗ предупреждает, что временная регистрация препарата может быть приостановлена или отменена, если у пациентов будут выявлены нежелательные реакции.

В Казахстане граждан прививают также российской вакциной "Спутник V". Как сообщили в Минздраве, теперь люди смогут выбирать, каким препаратом они хотят вакцинироваться.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции договорились производить российскую вакцину "Спутник V".

Также мы сообщали, что в воскресенье в Украине сделали в 4 раза меньше прививок от Covid-19, чем днем ранее.