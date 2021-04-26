"Оппозиционная платформа - За жизнь" в 35-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС требует от власти выполнить решение Конституционного суда о восстановлении льгот гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

"Начиная с 2014 года, власть решила, что о Чернобыльской катастрофе можно забыть. Был взят курс на сворачивание социальных программ, ликвидацию льгот, прекращение поддержки нуждающихся групп населения. Проблемы и беды чернобыльцев не заботят и нынешнее правительство, как не заботят чиновников и проблемы пенсионеров, учителей, врачей, семей с детьми.

Но оппозиция не собирается мириться с бездушием власти. На нашей стороне Конституционный Суд, который обязал власть восстановить все льготы, компенсации и гарантии для героев-ликвидаторов", - говорится в заявлении.

В связи с этим ОПЗЖ потребовала от власти выполнять все решения Конституционного Суда Украины по восстановлению конституционных прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и обеспечить их финансирование в полном объёме, включая долги по пенсионным выплатам прошлых лет.

Кроме того, партия требует:

Организовать полноценное медобслуживание чернобыльцев, восстановить соответствующие целевые программы. Обеспечить бесплатными лекарствами все льготные категории чернобыльцев. Сохранить в полном объеме и увеличить финансирование сети медучреждений для чернобыльцев, выделить финансирование на обновление их материально-технической базы.

Напомним, в июле 2018 года Конституционный суд вернул чернобыльцам льготы, которые власть отменила в 2014 году. Заявление в КС подали депутаты от "Оппозиционного блока" еще в 2015 году.

Ранее "Страна" подробно писала, как власти саботируют решение Конституционного суда о возвращении льгот чернобыльцам.