Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало восемь руководителей политических партий и депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича для дачи объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в понедельник.

Рабинович приглашен в НАПК с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, из-за возможных нарушений порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий:

Сергей Двирко ("Важен каждый")

Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили")

Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")

Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")

Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");

Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")

Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")

Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").

Всего НАПК для объяснений вызывает 30 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверит задекларированные чиновниками в этом году криптовалютные активы.

Также в НАПК заявляли, что в нарушениях партии "Слуга народа", выявленных в финансовых отчетах, есть признаки уголовных преступлений.