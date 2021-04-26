НАПК вызвало для объяснений 8 руководителей партий и нардепа Рабиновича
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало восемь руководителей политических партий и депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича для дачи объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".
Об этом сообщила пресс-служба НАПК в понедельник.
Рабинович приглашен в НАПК с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, из-за возможных нарушений порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий:
- Сергей Двирко ("Важен каждый")
- Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили")
- Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")
- Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
- Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");
- Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")
- Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
- Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").
Всего НАПК для объяснений вызывает 30 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверит задекларированные чиновниками в этом году криптовалютные активы.
Также в НАПК заявляли, что в нарушениях партии "Слуга народа", выявленных в финансовых отчетах, есть признаки уголовных преступлений.