НАПК вызвало глав восьми партий для объяснений. Фото: 24 Канал

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало восемь руководителей политических партий и депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича для дачи объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в понедельник. 

Рабинович приглашен в НАПК с 28 по 29 апреля из-за нарушений требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, из-за возможных нарушений порядка представления финотчетности пригласили 8 представителей политпартий:

  • Сергей Двирко ("Важен каждый")
  • Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили")
  • Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")
  • Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")
  • Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");
  • Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")
  • Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")
  • Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").

Всего НАПК для объяснений вызывает 30 человек. 

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверит задекларированные чиновниками в этом году криптовалютные активы.

Также в НАПК заявляли, что в нарушениях партии "Слуга народа", выявленных в финансовых отчетах, есть признаки уголовных преступлений.

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