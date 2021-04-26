Во вторник Рада проведет два внеочередных заседания. Полная повестка дня
Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины проведет два внеочередных заседания.
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
"В 16:00 состоится внеочередное заседание, где будет обсуждаться принятия неотложных мер по противодействию распространения Covid-19. Второе внеочередное заседание состоится сразу после первого, - написал он.
Гончаренко также обнародовал предлагаемую повестку дня предстоящего внеочередного заседания Рады. Она включает 13 законопроектов:
- №5304 - о внесении изменений в закон о государственном бюджете-2021 относительно увеличения расходов на осуществление правосудия местными, апелляционными судами;
- №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков;
- №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях;
- №5104 - о совершенствовании регулирования страхования
сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
- №3718 - об основах молодежной политики;
- №2063 - предложения президента к закону о относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи;
- №3985 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
- №2164 - о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования;
- №3935 - о судоустройстве и статусе судей, относительно урегулирования вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны;
- №5246 - о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;
- №5175 - о внесении изменений относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке
- №4212 - о внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах;
- №5202 - об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.
Напомним, мы ранее сообщали, что на этой неделе состоятся, как минимум, четыре внеочередных заседания. Во вторник и четверг нардепы рассмотрят на них 31 законопроект от коалиции.
Также мы рассказывали подробно, чем займется Рада на этой неделе.