Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины проведет два внеочередных заседания.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"В 16:00 состоится внеочередное заседание, где будет обсуждаться принятия неотложных мер по противодействию распространения Covid-19. Второе внеочередное заседание состоится сразу после первого, - написал он.

Гончаренко также обнародовал предлагаемую повестку дня предстоящего внеочередного заседания Рады. Она включает 13 законопроектов:

№5304 - о внесении изменений в закон о государственном бюджете-2021 относительно увеличения расходов на осуществление правосудия местными, апелляционными судами; №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков; №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях; №5104 - о совершенствовании регулирования страхования

сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой; №3718 - об основах молодежной политики; №2063 - предложения президента к закону о относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи; №3985 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы; №2164 - о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования; №3935 - о судоустройстве и статусе судей, относительно урегулирования вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны; №5246 - о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования; №5175 - о внесении изменений относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке №4212 - о внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах; №5202 - об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.

Напомним, мы ранее сообщали, что на этой неделе состоятся, как минимум, четыре внеочередных заседания. Во вторник и четверг нардепы рассмотрят на них 31 законопроект от коалиции.

Также мы рассказывали подробно, чем займется Рада на этой неделе.