В последние несколько лет в Украине стало популярным готовить на Пасху краффины - разновидность куличей, напоминающих маффины. Главное отличие от традиционных куличей - в том, что готовятся они быстрее, а тесто получается невероятно нежным и вкусным.

В основе выпечки - дрожжевое слоеное тесто, в которое добавляют сухофрукты (например, изюм, курагу или цукаты), шоколад, мак, джем и другие начинки. В качестве украшений используют сахарную пудру, корицу, клубнику, орехи или традиционную праздничную посыпку.

Считается, что первый краффин создал австралийский кулинар Кейт Рейд в 2013 году. С тех пор выпечка получила огромную популярность во всем мире.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей краффинов. Мы предлагаем наиболее простой рецепт от украинского фуд-блогера Ольги Матвей, которая делится вкусными рецептами на своем YouTube-канале "Готовить просто".

Как приготовить краффин

Рецепт от Ольги Матвей не слишком затратный и, по словам кулинара, самый вкусный. Для приготовления краффинов потребуются такие ингредиенты:

300 мл молока

100 гр сливочного масла

650 гр муки

1 яйцо

100 гр сахара

180 гр изюма

2 ч.л. дрожжей

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного сахара

Для начала нужно промыть изюм и обсушить его. Все продукты нужно выложить в миску (яйцо, сахар, сухие дрожжи, соль, ванильный сахар, теплое молоко, растопленное сливочное масло, муку). Затем тщательно замесите тесто. Можно смешивать массу миксером, можно - руками.

Готовое тесто получается пластичным и мягким. Оно не должно липнуть к рукам. Положите его в емкость, накройте сверху полотенцем или пищевой пленкой, и поставьте в теплое место приблизительно на 1,5-2 часа.

Формочки застелите пергаментной бумагой, предварительно промазав ее растительным маслом. Достаньте тесто, немного его вымесите и разделите на две части. Раскатайте его в прямоугольный пласт и смажьте растопленным сливочным маслом.

Помытый и обсушенный изюм распределите по тесту. Можно добавить вместо изюма другие сухофрукты. После этого начинайте плотно скручивать тесто в трубочку.

Разрежьте рулет вдоль, оставляя 5 см от края. Затем плотно скрутите "улиткой" каждую часть, ставя одну поверх другой, формируя кулич.

Отставьте настояться еще на полчаса уже в самих формочках, чтобы тесто поднялось.

Выпекайте при температуре 170 градусов около 30-45 минут, проверяя готовность длинной деревянной шпажкой.

Достаньте краффины из жестяных форм. Дайте остыть, после чего присыпьте сахарной пудрой. Чтобы дольше сохранить выпечку, из пергамента ее лучше не доставать. Так она останется свежей.

В отличие от традиционных пасхальных куличей, сверху краффины не покрывают глазурью, но все зависит от ваших личных предпочтений.

Полностью рецепт приготовления краффинов - смотрите в видео: