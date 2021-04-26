Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского 9 мая в Москве. По его словам, никакой конкретики по этому поводу пока нет.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает агентство "РИА Новости".

"Никакой конкретики по этой теме нет", - сказал Песков.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". После этого президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинского государства следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно. Также, по его словам, главе Офиса президента Украины Андрею Ярмаку уже поручено организовать проведение переговоров.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему целый месяц безрезультатно проходят разговоры о встрече Путина и Зеленского.