Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко может получить должность Офисе Президента, если вице-президент Национальной атомной компании "Энергоатом" Герман Галущенко станет министром энергетики.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 26 апреля, видео обнародовано в Facebook.

"Не знаю (кем останется в команде Витренко в случае назначения Галущенко - Ред.), к его деловым качествам вопросов не возникает, он профессионал.... Возможно (Витренко будет работать - Ред.) в Офисе (президента - Ред.). Как вы видите, господин Милованов (Тимофей, внештатный советник руководителя ОП, глава Нацфонда инвестиций, экс-министр экономики - Ред.) в правительстве закончил работу, но потом присоединялся к команде Офиса Президента как советник", - сказал Корниенко.

По его словам, Рада может на отдельном внеочередном заседании рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко министром энергетики в четверг, 29 апреля.

Корниенко о Витренко - с 5:58

Напомним, в начале апреля стало известно, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подал в отставку. Позже он опроверг эту информацию.

Ранее вопрос с назначением Витренко на должность министра энергетики поднимался не один раз, но так и не был доведен до конца. Рада несколько раз провалила голосование.

На прошлой неделе стало известно, что в Раде планируется голосование за нового министра энергетики. Кандидатом на эту должность в Офисе президента видят Германа Галущенко. "Страна" подробно разбиралась, хватит ли голосов в парламенте за его назначение вместо Юрия Витренко.