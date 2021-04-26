В понедельник, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов. Закон вводит новый вид воинской службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Призывать планируют граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.

Также мы писали о том, что в начале апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы сил территориальной обороны.

Кроме того, мы сообщали о том, что с конца марта на Россия накапливала войска на границе с Украиной, 22 апреля в Минобороны РФ заявили об их возвращении в пункты постоянной дислокации.