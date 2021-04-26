В Москве 11-летняя девочка выпала из окна на 12 этаже во сне и выжила. Ребенок вывихнул плечо и получил травму головы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент случился в квартирном доме на лице Скульптора Мухиной поздним вечером воскресенья, 25 апреля. Как рассказала девочка, она легла спать, а когда проснулась была уже на улице.

По словам матери пострадавшей, дочь часто ходит во сне и уже падала ночью с кровати. В вечер инцидента мать зашла в комнату и, не обнаружив ребенка, посмотрела в окно и увидела ее на земле. Девочка упала из окна на 12-м этаже.

Источник рассказал, что девочку-лунатика доставили в больницу. При этом после падения она находилась в сознании и разговаривала.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе из окна высотки выпал 4-летний ребенок. Инцидент произошел в Приморском районе Одессы, ребенок выпал из окна восьмого этажа и в результате падения погиб.

Также сообщалось, что ночью в Киеве из окна многоэтажки выпала 12-летняя школьница.