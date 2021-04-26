В Голосеевском районе Киева зараженная бешенством лиса укусила женщину. Инцидент произошел еще 17 апреля во дворе дома, где лиса спряталась под досками. Пострадавшая женщина находится на лечении, а сама лиса скончалась через сутки.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Труп лисы доставили в ветеринарную клинику 19 апреля. Исследования показали специфические свечения, характерные для вируса бешенства.

Напомним, бешенство представляет собой острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Смерть неизбежна в случае промедления с получением медицинской помощи.

Инкубационный период бешенства может длиться от одного до трех месяцев или даже от недели до года

Как сообщалось, за первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными болезнями. В частности, не было зарегистрировано ни одного случая бешенства.

Также мы сообщали, что в селе под Полтавой бешеная кошка искусала своих хозяев после встречи с лисой и умерла.