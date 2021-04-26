Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил "Стране", на каком основании собираются исключить депутата Евгения Шевченко из состава фракции.

"Идёт сбор голосов. Он сам активно желал, чтобы его исключили. На основании: деятельность, которая противоречит внешне-политическому курсу президента. Сколько голосов уже есть? У меня нет этой информации, я голосовал за исключение ещё в пятницу (23 апреля - Ред.), я об этом публично заявлял. Если человек хочет пойти своим путём, то мы не должны ему в этом мешать", - сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, собираются ли исключать ещё кого-то, Корниенко ответил интригующе: "Пока никого. Но ещё не вечер", - сказал глава партии СН.

Напомним, недавно Шевченко совершил визит к президенту Беларуси Александру Лукашенко. После этого Корниенко заявлял "Стране", что нардеп ездил с частным визитом и фракцию там не представлял.

Позже Шевченко заявил о готовности создать свою политическую силу в случае исключения из нынешней.

А сегодня стало известно, что нардеп от "Слуги народа" намерен сам собирать подписи за свое исключение из парламентской фракции.