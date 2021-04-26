В Кремле не располагают информацией о возможной встрече президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, о подготовке которой 26 апреля заявил глава украинского государства.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По словам Пескова, деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.

"Нет, пока деталей нет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о месте и сроках проведения встречи.

Отметим, что Зеленский сегодня рассказал журналистам, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ и подготовить его встречу с Путиным. При этом, по словам президента Украины, ему кажется, "все идет к тому, что встреча состоится".

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса.

После этого Владимир Путин заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно.