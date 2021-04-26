В селе Свердликово Кировоградской области застрелился 20-летний Владислав Юзвик, который недавно вернулся из армии. Перед смертью он записал видео и оставил записку, в которой заявил, что покончил с собой из-за бывшего сослуживца по имени Иван, который заставил его взять кредиты на сумму 25 тысяч гривен.

Об этом сообщили журналисты телепроекта "Чрезвычайные новости".

"Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Это все из-за него. Он более трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч. С каждым разом все больше и больше требует. От безысходности одалживал ему. Потому что грозился не отдать предыдущий долг", - рассказывает Юзвик в предсмертном видео.

Парень 12 апреля вернулся со срочной службы, покончить с собой он готовился заранее - для этого смастерил самодельную винтовку. Во дворе перед домом родителей он выстрелил себе в голову вечером 18 апреля.

"Я совершил суицид из собственноручно сделанного ружья, о котором никто не знал в связи с неудовлетворительным психологическим состоянием.", - написал в предсмертной записке Владислав, которую опубликовал в Instagram.

Он также попросил неравнодушных помочь финансово его родителям.

Мать умершего, Олеся Юзвик, вспоминает, что после возвращения из армии Владислав часто брал у родителей деньги.

"Ничего не знаю о том мужчине, которого сын упоминает в видео. Для чего ему нужны были деньги - тоже понятия не имею. Когда Владик пришел из армии, видели, что из-за чего-то переживает. Брал деньги то у папы, то у меня. Не сказал для чего. Объяснил, что должен кому-то пересылать. Но я до конца не все поняла. Последний раз он у меня попросил 2,5 тысячи гривен. Поехал в Торговицу (соседнее село). А когда вернулся, то сделал такое с собой", - рассказала женщина.

Во время самоубийства родные были дома.

"Жена выбежала во двор, а он уже все. Дыру себе в голове сделал. Было очень много крови", - поделился отец умершего Андрей Юзвик.

На телефон погибшего сына продолжают звонить сотрудники банка и просят передать трубку Владиславу.

"Его уже нет. Он вчера застрелился. Нет уже у меня сына", - рассказал оператору мужчина.

В селе о семье отзываются положительно.

"Парень был порядочным человеком. Это шок для всех. У семьи не было материальных проблем. Мать занимается домашним хозяйством. Отец ездит на заработки", - говорит староста села Свердликово Василий Бовкун.

Полиция возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства. Мужчину, на которого указал погибший, ищут. Владислава Юзвика похоронили 20 апреля.

Напомним, недавно в Харькове женщина написала записку, задушила сына и вскрыла себе вены. Обстоятельства этого происшествия выясняют правоохранители.

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