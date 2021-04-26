Рассекреченные документы КГБ свидетельствуют о том, что до катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года случались и другие аварии.

Об этом сообщает СБУ в понедельник, 26 апреля, со ссылкой на советские архивы.

Согласно документам, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Однако доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

Кроме того, в 1983 году Москва получила информацию о том, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

При этом, как говорится в сообщении спецслубы, после аварии советское руководство искало разные "теории заговора", но не хотело признавать реальности. Уже на следующий день после катастрофы был готов список "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается с заграницей"

Затем в документах появилась информация о том, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемости и прочее.

В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Напомним, сегодня в 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы КГБ, в которых описываются детали катастрофы.

Также в годовщину аварии "Страна" опубликовала главные факты об атомной трагедии.