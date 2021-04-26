Британские СМИ взяли интервью у Ричарда Мура - главы внешней разведки Ми-6. Ее существование вообще отрицалось до конца "холодной войны". Да и сейчас спецслужба максимально засекречена и только Мур известен как ее сотрудник.

"Страна" рассказывала о главе Ми-6. Из примечательных фактов его биографии - близкие связи с Турцией, где Мур служил послом. А уже после того, как он возглавил разведку - это личная встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Причем Зе в октябре 2020 года прибыл прямо в кабинет главы Ми-6. Это вызвало удивление в Украине. Особенно в свете того, что своего визита в британскую разведку Зеленский не афишировал, а факт этот слила в прессу британская сторона.

В интервью "Таймс" Ричард Мур сделал несколько интересных ремарок об Украине, России и ее президенте Владимире Путине. Цитируем их и анализируем, что они означают.

Что глава Ми-6 говорил о Путине и Украине

Владимир Путин и то, что Мур назвал "безрассудством" его режима, являются важнейшими проблемами, с точки зрения главы MI6.

На прошлой неделе российский президент отдал приказ о начале отвода почти 100 тысяч военнослужащих от украинской границы - как раз в тот момент, когда полномасштабное вторжение уже казалось неизбежным. Это стало крупнейшим наращиванием военной мощи России в этом регионе с момента окончания холодной войны, пишет "Таймс".

Мур сообщил, что Великобритания и Соединенные Штаты предупредили Путина, что ему придется заплатить высокую цену, если он решит вторгнуться в Украину.

"У русских нет никаких сомнений по поводу того, какой позиции придерживается в этом вопросе Соединенное Королевство. И у них нет никаких сомнений, какова позиция администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы [связи] открыты", - заявил он.

Упомянув о появившихся на прошлой неделе данных о том, что именно военная разведка России, ГРУ, стояла за взрывами на чешском складе боеприпасов, Мур заметил: "Когда вы наблюдаете склонность к такому безрассудному поведению, когда вы видите, что происходит вокруг Украины, конечно же, это вызывает беспокойство. Именно поэтому мы столь тесно сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы гарантировать, что мы доносим жесткие сигналы до президента Путина".

"Я не поднимаю телефонную трубку, но у меня есть средства, чтобы связаться и донести [до российского руководства] то, что мне нужно. Мы сидим рядом с ними в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов, и у нас есть возможность быть с ними на связи", - сообщил глава Ми-6.

Мур заявил, что российский режим испытывает на себе давление, потому что Россия, по его мнению, слабеет.

"Россия - объективно слабеющая держава, экономически и демографически. Это страна, у которой очень много серьезных проблем. И, конечно же, обращение с Алексеем Навальным, которое мы наблюдаем, а также тысячи протестующих на улицах не только Москвы, но и других городов свидетельствуют о том, что россияне испытывают значительное недовольство в отношении Путина".

Мур также отметил, что покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери, совершенное двумя офицерами ГРУ с применением вещества нервно-паралитического действия, чуть было не стало причиной гибели множества людей.

"Я до сих пор злюсь по поводу Солсбери, потому что я знаю, насколько близко мы подошли к перспективе множества жертв, - сказал он. - Только представьте, что могло бы случиться, если бы какой-нибудь ребенок нашел это вещество и разнес его по округе".

"Жесткие сигналы" или мягкие намеки?

Из слов главного разведчика Британии стали понятны несколько моментов.

В отличие от США, которые выглядели явно обеспокоенными, если не напуганными, Лондон пытается показать, что отвод российских войск от границ Украины - заслуга западных стран.

Якобы американцы и англичане чем-то пригрозили Путину, и тот после "жестких сигналов" отвел войска.

Если такие угрозы и были, то лишь в непубличной плоскости. Официально Запад конкретно ничем России не угрожал. Чего не скажешь о Москве, которая открыто грозила Украине "последствиями для государственности" и всем прочим, если Киев пойдет в наступление на Донбассе.

Очевидно, что именно после этого Запад и начал выходить на контакт с Путиным, а Байден даже предложил ему личную встречу. Которой, к слову, он пока не предложил Зеленскому.

То есть, когда появился риск потери всей Украины или ее значительной части - с Москвой начали разговаривать на высшем уровне. К слову, вслед за Байденом встречи с Путиным добивается и Владимир Зеленский - хотя в Москве пока никаких ответных сигналов не дают.

Не слишком похоже на то, что РФ испугалась "жестких сигналов". А, учитывая, что "Северный поток-2" достраивается, глобально эта партия Москвой не проиграна.

Судя по этой картине, сигналы могли быть совсем иного свойства - некие гарантии, что войны на Донбассе не будет.

В этой связи выход главы Ми-6 на интервью с критическими заявлениями в адрес Путина - это больше похоже на попытку "выпустить пар" и хотя бы информационно отыграть ситуацию в свою пользу.

Что еще рассказал Ричард Мур

По словам Мура, вывод американских военных из Афганистана заставил разведывательные агентства искать новые способы контролировать ту террористическую угрозу, которая исходит от этой страны.

Начальник штаба обороны страны генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) выразил свое недовольство в связи с этим решением администрации Байдена, против которого правительство Великобритании решительным образом возражало.

Отметив, что он разделяет этот гнев, Мур сказал: "Я убежден, что работу в Афганистане необходимо продолжать, и нам придется найти способ это сделать".

"Реальность такова, что президент США принял это решение, и нам теперь придется с этим работать. Теперь нам придется действовать совершенно иначе".

По словам Мура, существующая модель "была довольно эффективной в борьбе против "Аль-Каиды". "Конечно, когда у нас не будет военных на местах, которые обеспечивали бы поддержку, мы найдем способ с этим справиться, потому что, очевидно, мы не можем позволить Афганистану скатиться обратно к ситуации, которую мы наблюдали накануне терактов 11 сентября".

MI6 пресекла попытки таких группировок, как "Аль-Каида" и ИГИЛ создать "грязную" ядерную бомбу и запустить ее в сторону Великобритании или Европы. Однако, по словам Мура, они все еще представляют собой угрозу.

"В прошлом мы однозначно убеждались в намерении таких группировок, как "Аль-Каида" и ИГИЛ, попытаться заполучить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие. Это свидетельствует о том, что нам об этом известно и что пока нам удавалось пресекать эти их попытки".

"От таких группировок исходит очевидное стремление нанести нам максимально тяжелый ущерб. Пока мы очень успешно с этим справлялись. Один из труизмов касательно работы в разведке заключается в том, что вы всегда замечаете наши провалы, но никогда не видите наши успехи. И это особенно актуально в области борьбы с терроризмом".

По мнению Мура, ИГИЛ восстанавливает свое влияние по всей Африке после почти полного его уничтожения в Сирии. По его словам, недавние масштабные теракты, такие как теракт в Мозамбике, вызывают довольно сильную тревогу.

BBC отвергла его кандидатуру

Мур рассказал, что он отказался от карьеры журналиста после того, как BBC World Service отказалась взять его на работу. менно в тот момент ему поступило предложение стать шпионом.

"Я всегда был офицером разведки до мозга костей, но, как и многие молодые люди, выпускавшиеся из университетов и искавшие работу, я присматривался к разным вариантам", - сказал он.

"Я действительно интересовался журналистикой, но я потерпел абсолютное поражение. Я подал заявку в BBC World Service, и мне отказали, даже не позвав меня на собеседование".

"Я хотел работать за границей. Я хотел заниматься чем-то, что будет иметь какое-то значение. И мне поступило предложение. Это случилось в университете. Хотя этого джентльмена уже нет среди нас, я всегда буду уважать ту уверенность, с которой он выполнял свою работу. И да, все произошло так, как об этом пишут в книгах".

"Насколько я помню, он намекнул, что, возможно, меня может заинтересовать карьера в параллельном поле международных отношений. Я понятия не имел, о чем он говорил. Но когда меня попросили прийти в одно большое здание недалеко от улицы Молл, мне сразу стало ясно, куда я могу попасть».

Мур также рассказал об "острых моментах" в его карьере разведчика службы MI6.

"Это было замечательное время. Есть нечто особенное в попытках понять, кто может быть готов помогать нам, - эдакое возбуждение погони, когда вы пытаетесь найти способ подобраться к ним поближе, а затем когда вы работаете с людьми, когда вам необходимо делать довольно безумные вещи - когда тьма опускается на улицы Исламабада и когда адреналин в крови зашкаливает".

Мур признался, что ему очень нравятся фильмы о Джеймсе Бонде, однако он добавил, что они имеют лишь косвенное отношение к реальности работы современных агентов MI6. "Есть некоторые элементы, отголоски чего-то такого, но нет. Джеймс Бонд удивительно непокорный, он не подчиняется своему руководству, и я понимаю, что в моей собственной службе подобное не прошло бы даром".

"Для нас Бонд — палка о двух концах, но от него никуда не деться, и я с нетерпением жду следующего фильма. Я люблю фильмы о Бонде". Отвечая на вопрос о том, есть ли у него Мисс Манипенни, Мур засмеялся. "У меня прекрасная канцелярия. Я не уверен, как бы отреагировали ее сотрудники, если бы их назвали Манипенни".

Стать новым Q

MI6 ищет нового "Q" за пределами этой разведывательной службы впервые, как сказал ее глава Ричард Мур. Служба внешней разведки Великобритании займется поисками эксперта, который будет отвечать за гаджеты и технический отдел, увековеченный в фильмах о Джеймсе Бонде.

Мур сказал: "Мы живем в условиях сложного мира, в котором обостряются противостояния и в котором технологии существенно усложняют нашу работу. Мы должны обуздывать и использовать технологии, и единственный способ, которым это можно сделать, - найти хорошего руководителя, человека, который поможет нам наладить партнерские отношения с частным сектором".

Мур рассказал, что глава технического отдела MI6 позаимствовал титул "генерального директора Q" из фильмов о Бонде. Мур сказал: "В данном случае жизнь следует за искусством. Мы перестраивали наш технический отдел, и долго не могли придумать правильное название для него. В конце концов мы подумали, а почему бы и нет, - и решили назвать его Q".

В книгах Яна Флеминга об агенте 007 отдел Q Branch - это исследовательский центра Британской Секретной службы, который снабжал Бонда шпионской техникой.