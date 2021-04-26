Сегодня из Евросоюза прозвучал важный сигнал - в том числе для украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, кто сможет въезжать в ЕС после вакцинации от коронавируса.

"Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств", - заявила она в интервью The New York Times.

Сроков, когда Европа откроет границы она не уточнила. Но вполне возможно, что речь идет уже о ближайшей перспективе.

До лета в ЕС обещали ввести так называемые "паспорта вакцинации", чьи владельцы смогут заезжать в еврозону без ограничений. И уточнения Урсулы фон дер Ляйен проливают свет на то, какие прививки будет признавать Евросоюз.

Разбирались, что это значит для украинцев и кто из них может рассчитывать на открытие границ.

Какие вакцины одобрены в Европе?

В Евросоюзе рекомендованы к использованию четыре препарата.

Из них три американских: Pfizer (указана как Comirnaty), "Джонсон и Джонсон" или Janssen, а также Moderna. А также британо-шведская AstraZeneka, которая с недавних пор носит в ЕС другое имя - Vaxzevria.

Ребрендинг сделали на фоне многочисленных скандалов по поводу этой вакцины - в частности, смертей от внезапных тромбозов, которые наблюдаются у пациентов после прививки.

То есть всего четыре препарата.

Еще три вакцины Евросоюз сейчас рассматривает на предмет одобрения. Это немецкий CureVac, американский Novavax и российский "Спутник V".

Учитывая, что в самом ЕС жалуются на низкие темпы вакцинации - а также ввиду претензий в адрес "АстраЗенеки" - высока вероятность, что список дозволенных вакцин расширится уже в ближайшее время.

А пока в нем есть две, которые уже завозятся в Украину. Это Pfizer и AstraZeneca.

Если же Европа одобрит те препараты, которые сейчас на рассмотрении, к ним может добавиться еще и Novavax, который украинские власти уже договорились купить.

При этом будет крайне интересно, если ЕС зарегистрирует российский "Спутник". Украина ранее запретила его применение, хотя Россия предлагала передать право на производство лекарства у нас в стране.

Но вернемся к тем вакцинам, которые могут уже совсем скоро стать пропуском для украинцев на выезд в Евросоюз.

Pfizer

Пока Украина смогла получить лишь 117 тысяч доз этой вакцины. Которой таким образом хватит для 58 500 человек.

Поставка прибыла в рамках международной гуманитарной помощи Covax. И, по заверениям из Минздрава, это лишь первый транш из обещанных доз "Пфайзера", которые должны доставить в Украину до конца года.

Но зафиксируем пока факт - 117 тысяч доз. Остальное под вопросом: сроки поставок дефицитных вакцин для бедных стран постоянно сдвигаются, а обещанные объемы не выполняются.

Что же до покупки "Пфайзера" на свободном рынке, то 6 апреля Минздрав и Зеленский заявили, что Украина договорилась о 10 миллионах доз до конца 2021 года. Правда, подписали по этому поводу не контракт с производителем, а только рамочное соглашение.

Обычно такие соглашения заключают, если до конца не ясны объемы, сроки или другие параметры поставок. То есть пока нельзя точно говорить, что до конца года в страну привезут "Пфайзера" для пяти миллионов человек.

Доказательством тому, что МОЗ рано порадовался, служит утвержденный Кабмином в апреле Национальный план по вакцинации. В нем десять миллионов доз Pfizer отсутствуют. Планируется получить в рамках гуманитарной помощи еще 947 тысяч доз в июле и всё.

То есть пока что "аусвайс" в Европу смогут получить менее 60 тысяч украинцев, привитых "Пфайзером". И к ним в теории могут добавиться еще менее полумиллиона, если поставки не будут сорваны.

AstraZeneсa

С этой вакциной все еще сложнее. Хотя, казалось бы, ее у нас побольше.

Во-первых, примерно четверть миллиона украинцев должны привить индийским препаратом "Ковишилд". Он является клоном "АстраЗенеки" и сделан по ее рецептуре. Но конкретно в ЕС этот препарат регистрации не имеет.

Конечно, можно понадеяться, что в ЕС приравняют "Ковишилд" к "АстраЗенеке". Но пока таких поползновений нет. А значит, что 250 тысяч уколотых индийской вакциной мимо Европы на данный момент пролетают.

Больше надежд на "АстраЗенеку", которую в Украину прислали на днях из Южной Кореи. Там 370 тысяч доз, которых хватит на 185 тысяч людей.

Из них порядка десяти тысяч уйдет на второй укол для тех, кто первой дозой получил "Ковишилд". Неизвестно, зачтет ли это ЕС как вакцинацию оксфордской прививкой.

Но пока под вопросом и сама южнокорейская вакцина. Как мы говорили выше, "АстраЗенека" в Евросоюзе сменила название на Vaxzevria. И совершенно непонятно, сочтет ли Европейское агентство по лекарствам "АстраЗенеку" из Азии за ее аналог из ЕС.

Не исключено, что это будет предметом переговоров между Евросоюзом и украинским правительством.

Но пока можно предположить, что сейчас в сухом остатке еще 185 тысяч украинцев, которые получат право на поездки в ЕС. То есть всего, вместе с уколотыми "Пфайзером", это на данный момент 243 500 украинцев.

Правда, большая их часть вряд ли поедет в Европу. "АстраЗенеку" в Украине будут колоть только людям старше 65 лет. Те, кто собирается учиться, работать или активно отдыхать в странах ЕС, в эту возрастную категорию вряд ли попадут.

Дальнейшие прогнозы Кабмина по "АстраЗенеке" таковы: до конца года получить шесть с половиной миллионов доз "Астры" в рамках Covax. Что в теории, если поставки не сорвутся, позволят привить на начало 2022 года еще три миллиона украинцев.

А что с другими вакцинами?

Еще одна теоретическая возможность попасть в ЕС - это запланированные до конца года 10 миллионов доз американского Novavax.

Поставки по два миллиона в месяц Кабмин планирует начать с августа по декабрь. Но здесь нужно будет два условия: одобрение этой вакцины в Евросоюзе и соблюдение поставок Украине.

Первое, конечно, непредсказуемо. Хотя шансы на регистрацию у препарата высокие: это американская вакцина. ЕС зарегистрировал у себя все препараты из США, чтобы как можно быстрее открыть трансатлантические перемещения - крайне важные для экономики Европы.

А вот второе - аккуратность поставок - под вопросом.

Производить американскую вакцину для Украины должен был индийский Serum Institute. Который недавно отказался продавать нам уже законтрактованные дозы "Ковишилда" - из-за того, что правительство Индии запретило экспорт вакцин после вспышки "короны" в собственной стране.

Так что пока это лишь весьма теоретическая возможность.