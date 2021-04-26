Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в среду может согласовать "пасхальное перемирие".

Об этом он заявил во время визита на Чернобыльскую АЭС в честь 35-й годовщины аварии.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сообщил Зеленский на брифинге в понедельник.

По словам президента, украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал за неделю согласовать все меры по перемирию на Донбассе. По его словам, дополнительные меры по контролю режима прекращения огня на Донбассе должны быть согласованы до 28 апреля, а затем их вынесут на утверждение Трехсторонней контактной группы.

Перед этим в Киев заявили, что во время заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности стороны существенно продвинулись в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнений.