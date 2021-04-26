Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об Зеленский заявил журналистам 26 апреля, трансляцию в Facebook ведет Офис президента.

По его словам, все идет к тому, что эта встреча состоится. Зеленский сказал, что Путин подтвердил желание встретиться. Но дата и место не определены.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это видели, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президент Путина, и они нашли понимание, определили сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я думаю, что главное - это суть, о чем, а где - это уже детали", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но он готов и эти вопросы обсудить с Путиным.

Напомним, 20 апреля в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса".

В свою очередь, недавно Путин в ответ на предложение Зеленского заявил, что ждет его в Москве.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно.

При этом глава ОП Андрей Ермак заявил, что Офис президента не будет приглашать Путина в Киев.

Напомним, ранее "Страна" анализировала, почему целый месяц идут разговоры о контакте Путина и Зеленского, а результата нет.