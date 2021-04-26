Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начнут производить в Турции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о договоренностях с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlaç.

"Viscoran İlaç осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск "Спутник V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях", - говорится в сообщении.

По данным РФПИ, "Спутник V" зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше трех миллиардов человек. Эффективность вакцины оценивают в 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Напомним, правительство Венгрии признало российский препарат "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что Молдова получила первую партию российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что на фоне дипломатического скандала Чехия отказалась от российской вакцины "Спутник V".