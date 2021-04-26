В понедельник, 26 апреля, в день 35-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы КГБ, в которых описываются детали происшествия.

Среди документов, в частности, содержится первый доклад высшему руководству от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, а также доклад об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

"Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия", - говорится в сообщении СБУ.

Также украинская спецслужба раскрыла ряд фактов о трагедии, которые скрывались советской властью.

"Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - поделились в СБУ.

Также украинское ведомство сообщило, что в 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

"После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности, которые переписывается за границу". А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире", - говорится в сообщении.

Служба безопасности также рассказала, что 8 июля 1986 появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие. А в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

СБУ и Украинский институт национальной памяти совместно опубликовали два сборника "Чернобыльское досье КГБ", которые также разместили в свободном доступе в цифровом формате.

Больше архивных документов о трагедии на Чернобыльской АЭС можно увидеть по ссылке.

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