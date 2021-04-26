Министерство иностранных дел Украины предложило Чехии направить в Киев дипломатов, которых ранее выслали из Москвы.

Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с чешским коллегой Якубом Кулганеком.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 17 апреля из Праги высылали 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В ответ на это Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. В свою очередь Прага заявила о выдворении 63 сотрудников российского посольства и их семей.