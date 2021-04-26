С понедельника, 26 апреля, Львовская область вышла из "красной" в "желтую" зону карантина. Теперь локдаун действует в Киеве и 9 областях страны. При этом в столице все критерии, на основании которых принимается решение о выходе региона из "красной" зоны, 25 апреля были соблюдены первый из пяти необходимых для этого дней.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

По состоянию на 26 апреля к "желтой" зоне с наиболее мягкими ограничениями относятся: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне на сегодня - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. При этом в двух из названных регионах - Черкасской и Донецкой областях - уже на протяжении длительного времени (более трех дней) нарушены по два из пяти определенных Минздравом критериев по коронавирусу, что по правилам должно привести к их переводу в "красную" зону.

В "красную" зону входят Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

При этом в Киеве 25 апреля показатель уровня госпитализаций составил 58,3 на 100 тысяч населения, что соответствует допустимому значению. Остальные показатели в столице также находятся в пределах нормы. При этом по правилам регион покидает "красную" зону, когда все пять показателей находятся в рамках допустимого на протяжении пяти дней подряд. Однако ранее Госкомиссия уже принимала решения об ослаблении карантина в отдельных областях, не выжидая этого срока.

Напомним, в Киеве, кроме ограничений "красной" зоны действуют дополнительные запреты, введенные КГГА. К ним относится ограничение на пользование общественным транспортом. Их в столице продлили до 30 апреля включительно.

Также мы писали, что главный санврач Виктор Ляшко уже анонсировал, что Киев покинет "красную" зону со дня на день.