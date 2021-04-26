Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива закончил защиту диссертации. Ему присвоили научную степень - он должен стать кандидатом наук по государственному управлению.

Сейчас счетная комиссия подсчитала результаты голосования. Научна комиссия единогласно сделала акцент на актуальности темы исследования Ильи Кивы.

Члены комиссии сообщили, что текст имеет 84% уникальности после проверки на плагиат.

Ученый совет единогласно высказался позитивно об исследовании народного депутата, и пожелали дальнейших успехов в исследованиях.

Его научный руководитель Владимир Гурковский, сообщил, что Кива заслуживает на присвоение статуса кандидата наук.

После того как Кива вышел из кабинета, где защищал диссертацию, на него налетели журналисты с вопросом: кто те люди, которые не пускали журналистов в помещение института. Кива минут 10 спорил с журналистами, доказывая, что не имеет к ним отношения, после чего зашел обратно в аудиторию.

В итоге народному депутату Илье Киве присвоили научную степень. "За" выступили все члены Учебной Рады.

Напомним, сегодня нардеп Илья Кива защищал в Киеве диссертацию, что вызвало ажиотаж у СМИ и "Нацкорпуса".

Тема научной работы нардепа связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Защита проходила в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Министерства соцполитики Украины.

Ранее мы писали, что в диссертации министра труда Австрии нашли плагиат. Она подала в отставку.