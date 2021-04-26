В ночь на вторник, 27 апреля, в Украине ожидаются сильные заморозки, на юге похолодает до -5 градусов.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На всей территории страны, кроме юга, ночью 26-27 апреля ожидаются заморозки 0...-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

Тем временем в южных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 26 апреля, в ряде регионов Украины выпал снег. Температура опустилась около нуля градусов. В частности, снегом замело трассу Киев-Полтава.

Также мы писали, что сегодня в Украине будет по-прежнему холодно, а на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Сухая погода ожидается только в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует наступление потепления уже в середине текущей недели, температура поднимется до +14 градусов и продолжит расти.