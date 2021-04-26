Правоохранители установили личность киллера, который расстрелял мужчину в центре Днепра в субботу, 24 апреля. Подозреваемым оказался 28-летний иностранец. Ему заочно объявили о подозрении, на данный момент принимаются меры по установлению его места пребывания.

Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным СМИ, попавший на камеры слежения подозреваемый в убийстве - гражданин Азербайджана Юсиф Чаббар Асиф Оглы.

Напомним, 24 апреля около 14:42 в Днепре на площади Соборной возникла перестрелка. Киллер совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство и введено полицейский спецоперацию.

Ранее "Страна" писала о том, что в момент атаки киллера в салоне Land Cruiser был сын убитого Анара Мамедова.

Также мы сообщали, что под Киевом водитель Mercedes расстрелял шофера рейсовой маршрутки.