Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о желании переписать минские соглашения по Донбассу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что видоизменить их невозможно.

Об этом со ссылкой на Пескова сообщает "РИА Новости".

Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что хотел бы переписать минские соглашения и включить США в число участников переговоров в "Нормандском формате". Песков такие слова президента Украины назвал "очередным тревожным сигналом".

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", - сказал Песков.

Также мы писали о том, что Зеленский в интервью Financial Times заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно.

Также, по словам президента Украины, Зеленский исключил прямые переговоры с Пушилиным и Пасечником.