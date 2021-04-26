В Кремле опровергли, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена пройдет 15-16 июня. Переговоры могут состояться летом, но их точная дата пока неизвестна, место встречи также не называется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков.

По его словам, пока рано говорить, какая страны будет рассматриваться, как место встречи политиков.

"Пока не называлась ни одна страна", - сказал Песков, добавив, что пока не вышли на какое-то понимание конкретных сроков проведения, было бы неверно говорить о месте.

Напомним, 13 апреля президент США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

По мнению Байдена, встреча с Путиным может стать мостом, который "вернет Россию в мировое сообщество".

Вчера помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин может встретиться с Байденом в июне в одной из стран Европы.