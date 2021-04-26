Дополнительная сессия ВНО стартует в конце июня. Фото: pixabay.com

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В частности, предлагается такой график тестирования:

  • химия - 29 июня
  • английский язык - 1 июля
  • немецкий язык - 2 июля
  • испанский язык - 5 июля
  • французский язык - 6 июля
  • математика - 7 июля
  • математика (задания уровня стандарта) - 7 июля
  • физика - 8 июля
  • украинский язык - 9 июля
  • украинский язык и литература - 9 июля
  • история Украины - 12 июля
  • биология - 13 июля
  • география - 14 июля

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что сессия ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирусный карантин и публиковала календарь, по которому будут проводить тестирование.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил премии для школьников за успешную сдачу ВНО и победы в олимпиадах - от 10 до 100 тысяч грн.

 

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