Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В частности, предлагается такой график тестирования:

химия - 29 июня

английский язык - 1 июля

немецкий язык - 2 июля

испанский язык - 5 июля

французский язык - 6 июля

математика - 7 июля

математика (задания уровня стандарта) - 7 июля

физика - 8 июля

украинский язык - 9 июля

украинский язык и литература - 9 июля

история Украины - 12 июля

биология - 13 июля

география - 14 июля

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что сессия ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирусный карантин и публиковала календарь, по которому будут проводить тестирование.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил премии для школьников за успешную сдачу ВНО и победы в олимпиадах - от 10 до 100 тысяч грн.