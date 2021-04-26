Опубликован календарь дополнительной сессии ВНО. Список по предметам
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
В частности, предлагается такой график тестирования:
- химия - 29 июня
- английский язык - 1 июля
- немецкий язык - 2 июля
- испанский язык - 5 июля
- французский язык - 6 июля
- математика - 7 июля
- математика (задания уровня стандарта) - 7 июля
- физика - 8 июля
- украинский язык - 9 июля
- украинский язык и литература - 9 июля
- история Украины - 12 июля
- биология - 13 июля
- география - 14 июля
Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
Ранее "Страна" писала о том, что сессия ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирусный карантин и публиковала календарь, по которому будут проводить тестирование.
Также мы сообщали, что Кабмин утвердил премии для школьников за успешную сдачу ВНО и победы в олимпиадах - от 10 до 100 тысяч грн.
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