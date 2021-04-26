Власти Ирана с момента крушения самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года знали причину крушения пассажирского борта, однако намеренно скрывали ее в течение первых трех дней.

Об этом со ссылкой на запись с голосом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает The New York Times.

По словам журналистов, в их распоряжении оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.

Зариф заявил, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, так как позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Он добавил, что КСИР изначально знал о том, что самолет МАУ сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хоть и признал это спустя три дня. Зариф заявил, что присутствовал на заседании Совета безопасности Ирана и заявил, что мир требует объяснения авиакатастрофы.

Также министр сказал, что военное руководство Ирана потребовало от него опубликовать в своем Twitter заявление о том, что информация об атаке на украинский самолет при помощи ракет не соответствует действительности. При этом Зариф заверил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в самолет МАУ.

"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - поделился глава МИД Ирана, чей голос звучит на записи.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение сразу после взлета 8 января 2020 года.

11 января иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке военными, которые приняли лайнер за крылатую ракету.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Иран сбил самолет украинской авиакомпании умышленно.