В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили вручение обвинительного акта сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю.

Об этом со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк сообщает "Радио Свобода".

По словам Постолюк, Гладковский явился в САП, где ему вручили обвинительный акт. В ближайшее время акт направят в суд для рассмотрения дела по сути.

Пресс-служба САП не знает, когда Гладковский вернулся из-за границы, однако детективы НАБУ, по словам Постолюк, знали, что он возвращается.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал новость:

"Эпопея с делом Игоря Гладковского - сына экс-первого заместителя секретаря СНБО, подходит к судебному этапу.

На прошлой неделе его объявили в розыск, а сегодня он появился в Киеве, пришёл в САП, где ему вручили обвинительный акт. Таким образом, громкое дело по махинациям в Укроборонпроме в ближайшее время уйдёт в суд.

Почему Игорь Гладковский решил не скрываться за границей, а все-таки вернуться в Украину?

Не исключено, что исходя из имиджевых соображений. Сын Гладковского-Свинарчука в бегах - это не лучший вариант для партнёра отца - Петра Порошенко.

А суд может идти очень долго и внимание общества к нему будет постепенно спадать.

С другой стороны, для власти нужно показать хоть какой-то результат по посадкам прошлой власти. А потому процесс могут попытаться ускорить. А саму семью Гладковских склонить к сделке со следствием", - говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Гладковского объявили в розыск 21 апреля, так как он не явился для вручения копии обвинительного акта для передачи дела в суд.

Его подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". Речь о событиях 2015-2017 годов, когда, по данным следствия, Гладковский и его сообщники реализовывали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.